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Число погибших при крушении Су-34 в жилом квартале Ейска выросло до шести

Власти: при крушении Су-34 в Ейске погибли шесть человек, 25 пострадали, еще шесть пропали
Власти Краснодарского края сообщили, что пожар в доме полностью потушен, жильцов разместили в гостиницах. Повреждения получили 72 квартиры, на месте происшествия ввели режим ЧС

Число погибших из-за крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом квартале Ейска выросло до шести, сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края. Ранее было известно о четырех жертвах.

По данным ведомства, еще шесть человек не выходят на связь, пострадали 25. При этом ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС сообщает о 19 пострадавших.

Власти заявили, что пожар в многоквартирном доме, рядом с которым упал самолет, полностью потушен. Из здания эвакуировали 250 человек, в том числе 40 детей, их разместили в гостиницах и пансионатах.

Падение военного самолета в жилом квартале Ейска. Фоторепортаж
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Состояние дома оценит спецкомиссия. Ранее министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков говорил, что пожар повредил 72 квартиры в двух подъездах. На месте происшествия ввели режим ЧС.

Огонь охватил 2 тыс. кв м в жилом доме после падения истребителя, который выполнял учебно-тренировочный полет. По данным Минобороны, причиной аварии стало возгорание одного из двигателей. Летчики катапультировались.

Следственный комитет завел уголовное дело (по какой статье, пока не сообщается). Власти пообещали выплатить семьям погибших1 млн руб. из регионального бюджета, пострадавшим средней и тяжелой степени тяжести — 400 тыс. руб.

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Ейск Краснодарский край Су-34
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В МЧС сообщили о 72 поврежденных квартирах в Ейске из-за крушения Су-34
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Власти сообщили о 4 погибших и 6 пропавших при крушении Су-34 в Ейске
Политика
В Ейске ввели режим ЧС на месте крушения истребителя в жилом районе
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