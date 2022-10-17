В работе магазинов Metro произошел сбой

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Торговые центры и интернет-магазин Metro временно приостанавливали работу из-за временных технических сбоев в ИТ-структуре. Сейчас магазины работают в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале сети.

Заказать товары через приложение и интернет-магазин все еще нельзя — клиентам предлагается сделать это через «СберМаркет». Причины технического сбоя пока выясняются, уточняется лишь, что перебои произошли в работе «внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы».

Покупатели получили СМС-сообщения о сбое.

Metro — немецкая сеть, в России первые магазины открылись в 2000 году. Сейчас у компании 93 торговых центра в 51 российском регионе.