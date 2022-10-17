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Число погибших при пожаре в иранской тюрьме выросло до восьми

Здание&nbsp;тюрьмы &laquo;Эвин&raquo;
Здание тюрьмы «Эвин» (Фото: EPA / ТАСС)

Число погибших при пожаре и драке в иранской тюрьме «Эвин» возросло до восьми, сообщило государственное агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу иранской судебной системы.

Ранее сообщалось о четырех жертвах. Перед смертью они находились в тяжелом состоянии, уточняет агентство. Причиной смерти стало отравление дымом. Пострадали порядка 70 человек, шесть из них до сих пор остаются в больнице, их состояние улучшается.

Пожар, о котором идет речь, произошел вечером 16 октября. По информации Al Jazeera, возгорание началось около 20:30 мск. Тогда спасатели сообщили IRNA, что заключенные устроили драку, которая переросла в беспорядки. В процессе они подожгли склад с одеждой в швейном цеху. Источник агентства Tasnim говорил, что между собой подрались осужденные за воровство и финансовые преступления.

После пожара в тюрьме прогремели взрывы, агентство Fars сообщило как минимум о четырех. Губернатор Тегерана Мохсен Мансури заявил, что для разгона заключенных применили слезоточивый газ.

Иранские СМИ называют тюрьму «Эвин» крупнейшей тюрьмой страны, она находится в Тегеране. Телеканал Al Jazeera пишет, что в исправительном учреждении в основном содержатся политзаключенные и иранцы с двойным гражданством.

Теги
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