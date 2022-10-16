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Восемь человек получили ранения при пожаре в иранской тюрьме

Пожар произошел в крупнейшей иранской тюрьме «Эвин» в Тегеране, в результате пострадали как минимум восемь человек, пишет агентство IRNA со ссылкой на спасателей.

По его данным, заключенные устроили драку, которая переросла в беспорядки. В процессе они подожгли склад с одеждой в швейном цеху. Источник агентства Tasnim сообщил, что между собой подрались осужденные за воровство и финансовые преступления.

По словам собеседника IRNA, огонь уже потушили. Однако первое время из здания продолжал идти дым. Порядок в тюрьме также восстановили.

После пожара в тюрьме раздавались взрывы, около комплекса ощущался запах слезоточивого газа, пишет газета Shargh. По данным агентства Fars, прозвучало не менее четырех взрывов. Все дороги, ведущие к тюрьме, временно перекрыли.

В сентябре прошлого года крупный пожар произошел в индонезийской тюрьме в Тангеранге (город-миллионник в провинции Бантен). Возгорание началось ночью в одном из блоков, его причину власти не называли. В результате погибли 40 человек, еще несколько пострадали.

Теги
Иран Пожар тюрьма
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