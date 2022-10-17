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Украинский министр объяснил подорожание яиц в стране в три раза

Украинский министр объяснил подорожание яиц в три раза закрытием птицефабрик из-за СВО

Цены на куриные яйца на Украине выросли до 80 гривен (135 руб.) из-за прекращения в связи с боевыми действиями функционирования некоторых птицефабрик, заявил изданию «Страна.ua» министр аграрной политики Николай Сольский.

«Несколько птицефабрик не функционируют из-за [военной операции], а те, которые работают, не очень спешили завозить новых кур несушек, учитывая ситуацию. Поэтому поголовье кур, которые несут яйца, уменьшилось», — сказал Сольский.

По его словам, с конца августа работающие птицефабрики начали наращивать темпы производства, так что ситуация с ценами на яйца должна сбалансироваться.

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные Украинского клуба аграрного бизнеса, летом десяток яиц стоил менее 30 гривен (50 руб.), однако осенью цены выросли в среднем до 40,9 гривен (69 руб.), а в некоторых торговых точках поднимаются до 65-70 гривен (110-118 руб.).

Теги
Украина куриные яйца птицефабрика рост цен
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