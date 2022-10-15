В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскреб

В районе Кадыкёй в азиатской части Стамбула загорелся 24-этажный небоскреб, сообщил мэр города Экрем Имамоглу в Twitter.

По словам мэра, всех жителей эвакуировали из здания, никто из них не пострадал.

«Пожар, вспыхнувший в высотном здании в районе Кадыкёй, взят под контроль нашими пожарными командами. Эвакуация была проведена без человеческих жертв. Причина пожара будет выяснена после расследования», — написал Имамоглу.

Сначала огонь охватил нижние этажи, но быстро перекинулся на верхние через подъезд, передает турецкий телеканал NTV. По его данным, людей эвакуировали не только из горящего здания, но и из нескольких соседних. В целях безопасности в небоскребе отключили электричество. Тушить возгорание приехали пожарные из Кадыкея, а также из соседних районов Ускюдар, Умрание и Картал. На место приехали медики.

Телеканал уточнил, что загоревшийся небоскреб расположен в квартале Фикиртепе на улице Рюзгар.

Это второй крупный пожар в районе и том же квартале за неделю. 9 октября в Фикиртепе в трехэтажном жилом доме произошел взрыв, после которого начался пожар. Как сообщал Haber Turk, тогда огонь перекинулся на два соседних дома, в результате погибли три человека. Власти пришли к выводу, что взорвался не газ, но точную причину не назвали. Пожар потушили за три часа.