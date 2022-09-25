В Париже загорелся крупнейший в Европе рынок

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В пригороде Парижа горит международный рынок Рюнжи (Marché International de Rungis), огонь удалось взять под контроль, сообщает BFM TV со ссылкой на пожарных.

Пожар начался около 12:30, было мобилизовано порядка ста пожарных, они прибыли на место происшествия менее чем за восемь минут. Через два часа огонь взяли под контроль, пожарные тушат очаги возгорания. Всего в тушении задействовано около тридцати единиц техники и шести «мощных орудий».

Рынок Рюнжи — крупнейший оптовый рынок в Европе. Его площадь составляет 7 тыс. кв. м. Там продают фрукты, овощи, мясо, рыбу, а также садоводческие товары.