Суд в Москве заочно арестовал командира ВСУ Котлика по делу об обстрелах в Донбассе

В Москве заочно арестовали командира ВСУ по делу о обстрелах в Донбассе

Вячеслав Котлик (Фото: Трибунал)

Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика, которого Следственный комитет России ранее обвинил в причастности к «геноциду мирных жителей Донбасса», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Котлик объявлен в международный розыск.

Котлику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Он обвиняется по части 1 статьи 356 УК (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), говорится в сообщении пресс-службы Басманного суда.

В апреле Следственный комитет России опубликовал список из 15 командиров ВСУ, причастных, по версии СК, к «геноциду мирных жителей Донбасса». Среди них упоминается и Котлик. Генпрокуратура ранее указывала, что, по версии следствия, в октябре прошлого года военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ по приказу Котлика открыли огонь по городу Горловка в Донецкой народной республике.

Агентство указывает, что ранее аналогичные решения о заочном аресте Басманный суд вынес в отношении еще четырех командиров ВСУ — А. Жакуна, В. Юшко, О. Зенченко и А. Луценко.