На Sotheby's продали первую абстрактную картину Рихтера за $20,4 млн

На аукционе Sotheby's в Лондоне продали первую абстрактную работу Герхарда Рихтера «192 цвета» (1966) за £18 287 800 ($20,48 млн).

Картину предполагалось продать за £13-18 млн. Ранее она находилась в собственности Элизабет и Герхарда Сохст из Гамбурга. По мнению организаторов аукциона, продажа работы за столь высокую цену подтверждает «исторический статус этого поворотного момента в его раннем творчестве». Считается, что эта картина стала началом периода абстракционизма в карьере Рихтера.

«В карьере, изобилующей захватывающими исследованиями формы, цвета, композиции и предмета, суровый минимализм работы «192 цвета» вызвал бурю негодования среди окружения Рихтера в то время и остается захватывающим примером художника, всегда смелого, не боящегося погружаться в неизвестное», — говорится в сообщении на сайте Sotheby's.

«192 цвета» входит в цикл работ «Цветовые схемы». В том же стиле выполнен витраж Рихтера «80 цветов», который художник подарил Кельнскому собору в 2007 году. Витраж состоит из 11 263 кусочков стекла и имеет площадь в 113 кв. м.