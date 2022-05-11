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Бриллиант «Красный Крест» продали на аукционе за $12 млн

Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

На аукционе Christie's в Женеве продали крупнейший в мире желтый бриллиант «Красный Крест» весом 205 карат за $12 млн ($14,3 млн, если учесть налог), сообщается на сайте аукционного дома.

Christie's выставляет этот бриллиант уже в третий раз — впервые он появился на торгах в 1918 году во время гуманитарного аукциона в пользу Красного Креста, тогда его купила лондонская ювелирная фирма S.J. Phillips. В 1973 году драгоценный камень был снова выставлен на торги и продан за 1,8 млн швейцарских франков.

Бриллиант огранки «кушон» фантазийного насыщенного желтого цвета с чистотой VS2 получил свое название за особую огранку в виде мальтийского креста, которая четко видна через его верхнюю грань. Драгоценный камень получили из необработанного алмаза весом 370–380 карат, который был найден на руднике De Beers в Южной Африке в 1901 году.

Ожидается, что часть средств от продажи камня пойдет в фонд Международного Комитета Красного Креста.

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На торгах в Женеве выставлялся еще один уникальный лот: самый большой чистейший бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукционе, — The Rock весом 228,3 карата. При ожидаемой цене от 19 млн до 30 млн швейцарских франков его купили за 21,6 млн (около $21,6 млн).

В мае прошлого года на торгах в Женеве продали крупнейший бриллиант в истории российской огранки The Spectacle весом 100,94 карата. Он ушел с молотка за 12,84 млн швейцарских франков (более 1 млрд руб.). До торгов эксперты оценивали стоимость лота в 12–18 млн швейцарских франков.

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Драгоценный камень на аукцион выставила российская группа компаний АЛРОСА. По ее данным, бриллиант создали из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке «Зарница» в Якутии. Его изготавливали более полутора лет.

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