В Баварии у россиянки провели обыск из-за «прославления» спецоперации

Следователи Комиссариата государственной безопасности уголовной полиции и сотрудники прокуратуры города Ландсхут в Баварии ранним утром 14 октября провели обыски в квартире 30-летней россиянки, сообщает пресс-служба полиции.

Ее подозревают в пропаганде и «прославлении» российской военной операции на Украине в социальных сетях, а также оскорблении одного из пользователей в начале августа. При обыске в качестве доказательств изъяли три смартфона и ноутбук.

«Продолжаются расследования, проводимые прокуратурой и Инспекцией уголовной полиции Ландсхута, в частности по подозрению в оскорблении и одобрении уголовных преступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка находится в Германии без действующего вида на жительства, но депортация из страны приостановлена, поэтому выслать ее пока не могут.

Merkur.de уточняет, что обыск провели из-за публикаций россиянки в TikTok. По данным Bild, ее зовут Юлия. В одном из видео она станцевала «Калинку» перед проукраинскими активистами, завернувшись в российский флаг. В другом показывает, как «насмехается» над беженцами в Зальцбурге, пишет издание.