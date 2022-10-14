Роулинг выразила соболезнования близким сыгравшего Хагрида актера

Робби Колтрейн (Фото: Ian Gavan / Getty Images)

Британская писательница Джоан Роулинг выразила соболезнования в связи со смертью актера Робби Колтрейна, сыгравшего роль лесничего Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере.

«Я никогда больше не встречу никого, даже отдаленно похожего на Робби. Он был необыкновенно талантлив, совершенно неповторим, и мне невероятно повезло знать его, работать с ним и смеяться вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и передаю глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего детям», — написала Роулинг в «Твиттере».

Свои соболезнования выразил и актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера. «Робби был одним из самых забавных людей, которых я встречал, и постоянно заставлял нас смеяться на съемочной площадке, когда мы были детьми», — отметил он. «Мне невероятно повезло, что я знал его и работал с ним, и очень жаль, что он ушел. Он был невероятным актером и прекрасным человеком», — сказал Рэдклифф (цитата по Би-би-си).

Ранее 14 октября стало известно, что Колтрейн умер в возрасте 72 лет.

Настоящее имя актера — Энтони Роберт Макмиллан. Он родился в 1950 году в Шотландии. В начале карьеры он взял псевдоним Колтрейн как дань уважения джазовому саксофонисту Джону Колтрейну.

Актер сыграл в таких фильмах, как «Монахини в бегах» и «Мона Лиза», и снялся в двух частях бондианы — «Золотой глаз» и «И целого мира мало». Однако наиболее широкую известность Колтрейну принесла роль лесничего и преподавателя ухода за магическими существами Хагрида в экранизации романов Роулинг. На эту роль его выбрала лично писательница.

О причинах смерти актера не сообщается. В 2019 году The Sun писала, что Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу из-за сильных болей в ногах, вызванных остеоартритом.