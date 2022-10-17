Ракова анонсировала третий этап набора медработников в новые ССК
В Москве стартовал третий этап отбора кандидатов на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах столицы (ССК). Это сеть специализированных медучреждений, которые будут работать по новому стандарту оказания экстренной помощи. Отбор сотрудников в ССК ведется с учетом требований нового стандарта.
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что третий этап отбора — это проверка теоретических и практических навыков соискателя на базе Кадрового центра и Медицинского колледжа №7 депздрава Москвы. Центр ведет программы непрерывного профессионального образования, оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов столичного здравоохранения.
В ходе первых двух этапов проверялись резюме кандидатов на их соответствие необходимым требованиям к специальности и проводились телефонные интервью. На третьем этапе, рассказала вице-мэр, отобранных приглашают на оценочные процедуры — речь идет как о врачах, так и медицинских сестрах. В ходе набора Москва рассчитывает на специалистов по более чем 15 врачебным специальностям, от терапевтов и кардиологов до травматологов и нейрохирургов.
Ракова подчеркнула, что стандарты ССК требуют особого подхода к качеству персонала: «Чтобы в командах скоропомощных комплексов работали лучшие специалисты, всех кандидатов мы оцениваем по специально разработанным требованиям». На третьем этапе знания кандидатов проверяют с помощью компьютерного тестирования, также они решают ситуационные задачи на примере реальных клинических ситуаций, демонстрируют свои практические навыки на симуляторах и медоборудовании.
В случае положительной оценки врачи и средний медперсонал направляются к будущему работодателю — в ССК. Там они знакомятся с сотрудниками, изучают работу приемного отделения, задают интересующие вопросы. Это первый шаг к «командному слаживанию», потому что новые стандарты ССК предусматривают четкие алгоритмы действий каждого члена команды.
Тем, кто успешно прошел все этапы отбора, предстоит специальная образовательная программа, которая включает в себя узкоспециальные модули и тренинги для специалистов по отдельным направлениям и обучение по направлениям, общим для всех сотрудников скоропомощных комплексов.
Сеть скоропомощных стационарных комплексов Москвы будет развернута к 2023 году по новым стандартам, принятым в столице. Каждый комплекс должен быть полноценной больницей с приемным, диагностическим отделением, операционными, реанимацией и современным оборудованием, а также call-центрами и всей инфраструктурой, необходимой для пациенто-ориентированной экстренной медицины:
- НИИ СП им. Н.В. Склифосовского;
- ГКБ им. В.В. Вересаева;
- ГКБ им. С.П. Боткина;
- ГКБ № 15 им. О.М. Филатова;
- ГКБ им. В.М. Буянова;
- Первая Градская больница им. Н.И. Пирогова.
Первых пациентов уже в январе 2023 года примут ССК при НИИ им. Склифосовского и при ГКБ им. Вересаева.