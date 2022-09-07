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Ракова анонсировала программу обучения для сотрудников новых ССК

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Все сотрудники будущих скоропомощных стационарных комплексов (СКК) будут проходить уникальную комплексную программу обучения, включающую в общей сложности более 70 различных образовательных программ и тренингов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, новые ССК помогут переосмыслить весь процесс оказания экстренной медицинской помощи: «Чтобы сформулировать эти принципы, мы внимательно изучали лучшие мировые практики, консультировались с ведущими специалистами, проводили точечную донастройку внешних и внутрибольничных процессов. Реализация проекта подобного масштаба невозможна без предварительной подготовки специалистов, поэтому разработка специальных образовательных программ стала одним из ключевых направлений нашей деятельности».

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Заммэра уточнила, что помимо обучения врачебным специальностям все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют навыки работы в команде.

«Это поможет им более эффективно и слаженно взаимодействовать ради общей цели — оказания качественной и быстрой помощи пациентам», — отметила вице-мэр.

По словам Раковой, обучение будет проходить в разных форматах и на нескольких площадках. Предусмотрены как дистанционные занятия, так и очное обучение. В зависимости от специальности будущие сотрудники скоропомощных комплексов будут обучаться на площадках Кадрового центра депздрава, медицинских колледжей, в ведущих клиниках Москвы, Научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий, а также на тренировочном полигоне в Сокольниках, который оснащен более чем 200 единицами уникального медицинского и симуляционного оборудования.

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Важнейшим этапом обучения станет отработка протокола медицинской оценки пациентов, реализации концепции «врач к пациенту» — это один из основных принципов нового стандарта оказания экстренной помощи. Сценарии групповых занятий предусматривают различные варианты действий, в том числе нештатные ситуации. Например, связанные с массовым поступлением пациентов в тяжелом состоянии или внезапным отключением электроэнергии. В таких занятиях будут принимать участие не только врачи, но и средний медицинский персонал, а также административные сотрудники.

Теги
Москва медицина Скорая помощь департамент здравоохранения Москвы Анастасия Ракова
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