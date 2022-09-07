Ракова анонсировала программу обучения для сотрудников новых ССК

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Все сотрудники будущих скоропомощных стационарных комплексов (СКК) будут проходить уникальную комплексную программу обучения, включающую в общей сложности более 70 различных образовательных программ и тренингов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, новые ССК помогут переосмыслить весь процесс оказания экстренной медицинской помощи: «Чтобы сформулировать эти принципы, мы внимательно изучали лучшие мировые практики, консультировались с ведущими специалистами, проводили точечную донастройку внешних и внутрибольничных процессов. Реализация проекта подобного масштаба невозможна без предварительной подготовки специалистов, поэтому разработка специальных образовательных программ стала одним из ключевых направлений нашей деятельности».

Заммэра уточнила, что помимо обучения врачебным специальностям все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют навыки работы в команде.

«Это поможет им более эффективно и слаженно взаимодействовать ради общей цели — оказания качественной и быстрой помощи пациентам», — отметила вице-мэр.

По словам Раковой, обучение будет проходить в разных форматах и на нескольких площадках. Предусмотрены как дистанционные занятия, так и очное обучение. В зависимости от специальности будущие сотрудники скоропомощных комплексов будут обучаться на площадках Кадрового центра депздрава, медицинских колледжей, в ведущих клиниках Москвы, Научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий, а также на тренировочном полигоне в Сокольниках, который оснащен более чем 200 единицами уникального медицинского и симуляционного оборудования.

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Важнейшим этапом обучения станет отработка протокола медицинской оценки пациентов, реализации концепции «врач к пациенту» — это один из основных принципов нового стандарта оказания экстренной помощи. Сценарии групповых занятий предусматривают различные варианты действий, в том числе нештатные ситуации. Например, связанные с массовым поступлением пациентов в тяжелом состоянии или внезапным отключением электроэнергии. В таких занятиях будут принимать участие не только врачи, но и средний медицинский персонал, а также административные сотрудники.