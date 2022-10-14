Власти объяснили запрет на продажу алкоголя в Чите

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 13 окт, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 13 окт, 16:12
Глава Херсонской области исключил строгую рекомендацию покидать регион Политика, 14:11
В Госдуме предложили наказать офицеров из-за мобилизованных на передовой Политика, 14:08
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:02
Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке Pro, 14:00
Военная прокуратура проверит обращение о вручении повестки в метро Москвы Общество, 13:58
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе Политика, 13:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В прямом эфире IV Федеральный Форум «Производительность 360» Пресс-Центр, 13:51
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 13:50
Сryptо.cоm перестала обслуживать россиян Крипто, 13:41
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 13:41
Власти Санкт-Петербурга объяснили «облавы» на мужчин в жилых комплексах Общество, 13:36
Власти объяснили запрет на продажу алкоголя в Чите Общество, 13:35
Мартин Скорсезе начнет работу над сериалом «Банды Нью-Йорка» Life, 13:30
Общество ,  
0 

Власти объяснили запрет на продажу алкоголя в Чите

Власти объяснили запрет на продажу алкоголя в Чите чемпионатом по боксу
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Чите в дни проведения полуфинальных и финальных боев чемпионата России по боксу среди мужчин вводили запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили РБК в администрации городского округа.

«В соответствии с постановлением правительства Забайкальского края от 28 сентября 2022 года на территории городского округа «Город Чита» 7 и 8 октября вводился запрет розничной продажи алкогольной продукции в связи с проведением полуфинала и финала чемпионата России по боксу среди мужчин», — говорится в сообщении.

Ранее в Забайкальском крае запретили розничную продажу алкоголя в нескольких населенных пунктах рядом с воинскими частями на период проведения частичной мобилизации. Согласно постановлению правительства региона, запрещается продажа алкоголя в радиусе 300 м от военкоматов во всех муниципальных образованиях региона. Исключение сделано для заведений общепита и магазинов беспошлинной торговли.

Чемпионат России по боксу среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет проходил на арене «Мегаполис Спорт» в Чите с 29 сентября по 9 октября. Призовой фонд турнира составлял 26 млн руб. Победители получили по 1,5 млн руб., серебряные медалисты — по 250 тыс. руб.

Теги
новости Чита бокс продажа алкоголя запрет Забайкальский край
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter