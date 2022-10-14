Власти объяснили запрет на продажу алкоголя в Чите

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Чите в дни проведения полуфинальных и финальных боев чемпионата России по боксу среди мужчин вводили запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили РБК в администрации городского округа.

«В соответствии с постановлением правительства Забайкальского края от 28 сентября 2022 года на территории городского округа «Город Чита» 7 и 8 октября вводился запрет розничной продажи алкогольной продукции в связи с проведением полуфинала и финала чемпионата России по боксу среди мужчин», — говорится в сообщении.

Ранее в Забайкальском крае запретили розничную продажу алкоголя в нескольких населенных пунктах рядом с воинскими частями на период проведения частичной мобилизации. Согласно постановлению правительства региона, запрещается продажа алкоголя в радиусе 300 м от военкоматов во всех муниципальных образованиях региона. Исключение сделано для заведений общепита и магазинов беспошлинной торговли.

Чемпионат России по боксу среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет проходил на арене «Мегаполис Спорт» в Чите с 29 сентября по 9 октября. Призовой фонд турнира составлял 26 млн руб. Победители получили по 1,5 млн руб., серебряные медалисты — по 250 тыс. руб.