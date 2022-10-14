МИД обвинил США в недоговороспособности и вспомнил Карибский кризис

США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не хотят учитывать озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности, демонстрируя недоговороспособность. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Если пытаться проводить параллели между Карибским кризисом и нынешним обострением в отношениях России с США, то в том и другом случае приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства. Цель та же — любыми методами обеспечить для США глобальное доминирование», — сказал он.

По словам Рябкова, США «патологически» не желают признавать право других стран защищать собственные интересы. Именно в этом, считают в МИД, причина нынешнего конфликта на Украине.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. До этого в декабре Москва передала Вашингтону и НАТО требования по собственной безопасности. Среди прочего Россия потребовала нерасширения НАТО на восток и отказа от принятия в блок бывших республик СССР, включая Украину и Грузию.

В январе Россия провела три раунда переговоров по данному вопросу с США, НАТО и ОБСЕ. Однако стороны не смогли договориться по ключевым для российской стороны пунктам.

Карибским кризисом называют обострение в отношениях между Россией и США в 1962 году, грозившее перерасти в военное столкновение двух стран. США разместили в Турции ракеты средней дальности, способные нести ядерный заряд. В ответ СССР разместили атомное оружие на Кубе. Ситуацию удалось решить путем переговоров лидеров двух стран — Джона Кеннеди и Никиты Хрущева.