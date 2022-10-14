Найденные в шахте джинсы Levi's XIX века продали за рекордные $87 400

Пара джинс Levi 1880 года, найденные в заброшенной шахте в штате Нью-Мексико, проданы на аукционы за $87 400. Об этом сообщает телеканал CNN.

Джинсы нашли «джинсовые археологи». Новыми обладателями джинс стали 23 летний Кайл Хантер и ветеран продаж винтажной джинсовой одежды Зип Стивенсон.

Цена является рекордной за пару джинс. По словам аукционеров, джинсы являются пригодным для носки.

Джинсы фирмы Levi's были популярны среди американских шахетров и горняков XIX века. Компания была основана в 1853 году. Основатель фирмы Левай Страусс разносил готовые штаны и другие товары в лагеря золотоискателей и в ближайшие городки.