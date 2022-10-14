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На возможных новых нитках «Турецкого потока» установят российские турбины

«Газпром» GAZP ₽160,84 -0,59% Купить

Планируемы новые нитки «Турецкого потока» будут использовать турбины российского производства. Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Я сейчас не буду говорить, сколько их будет, ниток, мы должны сначала определиться, конечно же, с объемом. Но в любом случае это новые газотранспортные мощности через Черное море, в коридоре «Турецкого потока», с созданием торгового хаба на границе Турции и границе Европейского союза. <…> Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства», — сказал он.

Президент России Владимир Путин предложил создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. По его словам, Россия уже частично экспортирует газ в ЕС через Турцию, туда можно было бы перенаправить топливо, ранее поставляемое через Балтийское море по газопроводу «Северный поток», на котором произошли взрывы в конце сентября.

На открытой части встречи с Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никак не отреагировал на предложение своего российского коллеги. При этом известно, что на полях «Российской энергетической недели» эта идея обсуждалась с министром энергетики Турции, руководителем турецкой газовой компании Botas Бурханом Озджаном и «Газпромом».

«Турецкий поток» проходит из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Он состоит из двух веток. По первой газ поставляется турецким потребителям, а вторая обеспечивает газоснабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Теги
Газпром Турецкий поток Турция Алексей Миллер газовые турбины
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