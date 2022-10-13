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Медведев заявил о необходимости выстроить вертикаль власти на Донбассе

Медведев: в новых регионах необходимо выстроить вертикаль власти «с нуля»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Одна из важнейших задач на данный момент — создание в присоединенных к России Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях работоспособных структур власти, поскольку они отказались от украинской модели государственного устройства, став российскими регионами, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Вертикаль власти там предстоит строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки. В соответствии с поручением президента [России Владимира Путина] эта большая работа уже начата. Вести ее будем системно, создавая там эффективный государственный механизм», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте», отметив, что на совещании Совбеза обсуждались вопросы, связанные с созданием и работой новых подразделений СК.

Еще до присоединения регионов к России на подконтрольных российским силам территориях Запорожской и Херсонской областей начали создавать новые ведомства, в частности МВД. В городах были сформированы военно-гражданские администрации.

По итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Украина и ряд других стран не признали результаты голосований. 5 октября статус территорий как российских регионов был закреплен в российской Конституции.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область власть

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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