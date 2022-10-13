Полянский счел принятие резолюции в ООН «демократией под дулом пистолета»
Около 40 стран не выдержали давления западных стран во время голосования по принятию Генеральной ассамблеей ООН резолюции, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.
По итогам голосования, резолюцию поддержали 143 страны, против выступили пять, не участвовали в голосовании 35 государств.
Полянский счел, что такой результат был достигнут в результате «мошенничества», так как страны-члены ООН проголосовали обычным способом, то есть «нажатием кнопок», в то время как Россия предлагала сделать голосование тайным.
«И венгр (венгерский дипломат, председатель Генассамблеи ООН Чаба Кереши. — РБК) закрыл на это глаза, дал проголосовать по этому абсолютно извращенному проекту устного решения, а потом вообще лишил нас слова тогда, когда мы его просили. Затем он действовал так, что мы, предлагая тайное голосование, якобы оспариваем уже принятое Генассамблеей решение», — объяснил заместитель российского постпреда при ООН.
В результате, по его словам, представители западных стран получили возможность «построить всех колеблющихся «на плацу» и методично додавливать», используя экономический шантаж, а также личные угрозы.
«В итоге около 40 стран такого давления не выдержали, в чем многие из них нам, извиняясь, открыто признавались нам накануне голосования. Одним словом, мы стали свидетелями торжества в ГА ООН «демократии под дулом пистолета», — добавил Полянский.
Принятие резолюции, осуждающей референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, по итогам которых данные регионы вошли в состав России, произошло накануне, 12 октября. В резолюции также содержится требование к России пересмотреть «заявления об аннексии» территорий. Среди тех пяти стран, кто выступил против резолюции, оказались Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия, Китай воздержался.