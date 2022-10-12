МиГ-29К ВМС Индии разбился у побережья Гоа

Истребитель МиГ-29, архивное фото (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Истребитель МиГ-29К индийских Военно-морских сил разбился во время планового полета у побережья Гоа, сообщил представитель ВМС в «Твиттере».

По его словам, у самолета возникла техническая неисправность, он упал при возвращении на базу. Пилот смог катапультироваться, его обнаружили в ходе спасательной операции. Его состояние стабильно, причины ЧП расследуются.

МиГ-29К — многоцелевой истребитель четвертого поколения, созданный в развитие модели МиГ-29. Он оснащен многофункциональной радиолокационной станцией «Жук-МЭ» и двигателями РД-33МК производства ОДК. Благодаря повышенной тяге МиГ-29К может осуществлять самостоятельный взлет с палубы авианосца.

Как сообщал «Ростех», Индия получила эти самолеты раньше ВМФ России, первый контракт на 16 самолетов был подписан в 2004 году, в 2010 году — еще один на 29 самолетов. В 2016 году российский концерн сообщил, что этими истребителями укомплектовали эскадрилью на базе ВМС в штате Гоа.