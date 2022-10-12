Япония уничтожила ракету-носитель Epsilon в полете после неудачного пуска

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило ракету-носитель Epsilon с восемью спутниками на борту, однако ее пришлось уничтожить в полете, так как специалисты сочли пуск небезопасным. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей агентства.

Пуск ракеты транслировался на Youtube-канале агентства. Однако, по данным японских СМИ, через несколько минут трансляция прервалась, а сама запись исчезла с канала.

Как сообщил представитель агентства, Epsilon взлетела успешно, но наблюдавшие за полетом специалисты в итоге решили, что ракета не сможет безопасно его продолжить и дали сигнал ее уничтожить. В JAXA добавили, что сейчас выясняют причину случившегося.

Ракету запустили с космодрома Утиноура в поселке Кимоцуки префектуры Кагосима на юге страны. Она стартовала примерно в 9:50 12 октября по местному времени (03:50 мск). Изначально ракету планировали запустить 7 октября, но пуск отложили из-за необходимости скорректировать данные вывода спутников на орбиту.

Ракеты Epsilon Япония запускает с 2013 года, пуск впервые был неудачным.