NASA сообщило о первом в истории успешном отклонении астероида

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) успешно изменил орбиту малого астероида Диморфос после столкновения с ним 27 сентября, сообщил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон в рамках пресс-конференции.

Столкновение зонда с астероидом произошло 27 сентября в 2:15 по московскому времени. Таким образом, NASA протестировало технологию защиты Земли от потенциальной опасности в виде астероидов и комет. Агентство проверяло эффективность контролируемого тарана для защиты планеты от подобных угроз.

Зонд столкнулся с астероидом на скорости 6,5 км/с, с ним пропала связь. После завершения операции Нельсон отметил, что до удара Диморфос совершал оборот вокруг более крупного родительского астероида Дидимос за 11 часов 55 минут, а после - за 11 часов 23 минуты. Таким образом, время его обращения сократилось примерно на 32 минуты.

Дидимос и Диморфос вместе составляют двойную (бинарную) систему астероидов. В ней Дидимос является основным, его диаметр достигает примерно 800 м. Диаметр Диморфоса - около 160 метров. Этот астероид обращается вокруг Дидимоса. Зонд DART — куб весом около 600 кг с датчиками, антенной, ионным двигателем и двумя солнечными батареями. Аппарат запустили на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX в ноябре прошлого года.

В NASA заверили, что ни до, ни после эксперимента, астероиды опасности для Земли не представляют.