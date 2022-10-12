МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

В Москве до утра 12 октября сохранится сильный туман, видимость снизится до 200-500 м, сообщили в столичном управлении ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 09:00 12 октября, местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — сообщили в пресс-службе.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения и держаться подальше от впереди идущих машин. Также спасатели посоветовали резко не обгонять транспорт и осторожно перестраиваться.

Накануне дождя в городе не было, но сохранялась облачность.

Густой туман накрывал некоторые районы Москвы 1 октября. Сильнее всего явление проявилось на юго-западе города. По данным сервиса «Яндекс Расписание», в тот день в аэропорту Внуково, который находится на юго-западе, задержали 16 рейсов, еще шесть отменили. В южном аэропорту Домодедово отменили три рейса и один задержали. В Шереметьево на севере города задержали два рейса, а отменили восемь.