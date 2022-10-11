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В КПРФ назвали провокацией сообщения о задержании внука Зюганова

КПРФ: сообщения о задержании внука Зюганова — тщательно спланированная провокация
Леонид Зюганов
Леонид Зюганов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Информация о задержании внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, — это тщательно спланированная провокация, заявил РБК пресс-секретарь фракции партии в Мосгордуме Никита Попов.

«Судя по тому, как новость бесконтрольно и с кучей домыслов разгоняется по большому количеству телеграм-каналов, можно лишь судить о тщательно спланированной провокации», — сказал Попов.

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме допустил, что новость фейковая. «Не слышал ничего об этом. Думаю, это фейк», — сказал он РБК.

Сам лидер КПРФ заявил, что «всякие глупости» не комментирует, сообщает RTVI.

О задержании внука Зюганова сообщил телеграм-канал «База». По информации канала, 24 сентября тот заправился на АЗС «Роснефти», приложил карту к терминалу, но не дождался проведения платежа и уехал. Сотрудники заправки обратились в полицию по факту кражи. Днем 8 октября машину Зюганова-младшего на Кутузовском проспекте в Москве остановили инспекторы ДПС, а его самого задержали.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

30 сентября полицейские задержали нескольких членов Московской городской думы, в том числе первого секретаря МГК КПРФ Николая Зубрилина, руководителя протестного отдела Павла Иванова и сотрудника отдела агитации и пропаганды Александра Лыскова. В тот же день их отпустили.

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