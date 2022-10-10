Ефимов рассказал про строительство «пищевого кластера» в Новой Москве

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице появится пищевой кластер — современный индустриальный парк, в котором смогут разместить свои предприятия производители молочной, хлебной и другой продукции.

По словам чиновника, под этот кластер город выделит участок в ТиНАО возле поселка Щаповское. Первоначальная площадь земли (под первую очередь строительства) — 27,4 га. По решению Градостроительно-земельной комиссии Москвы, она будет передана в аренду инвестору без торгов. Общая площадь же всего пищевого кластера составит 160 га. Инвестор планирует вложить в развитие кластера порядка 10 млрд руб.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, договор аренды по льготной ставке 1 руб. в год будет заключен с инвестором сроком на пять лет после подготовки им технико-экономических обоснований — затем на этих 27 га должны появиться более 163 тыс. кв. м недвижимости. В перспективе, по оценке Ефимова, кластер должен вместить порядка 1 млн кв. м производственных площадей, складов и офисов.

Вице-мэр сообщил, что проект рассчитан на небольшие компании, которым не хватает средств для возведения собственных заводов. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что этот индустриальный парк готов принять у себя предприятия по производству мясо-молочной продукции, сладостей, напитков, упаковки. Специальные корпуса будут предназначены для вертикальных ферм для выращивания овощей. Объект будет наполнен всей инфраструктурой, которая необходима для производства и развития компаний. Отдельно Овчинский отметил, что территориальная близость компаний друг к другу и тесная кооперация позволят им экономить на аренде складских помещений и логистике.

По словам Ефимова, первые корпуса будут доступны к аренде в 2025 году, а объекты первой очереди смогут принять около 3,5 тыс. сотрудников. Он напомнил, что в Москве работает программа реализации масштабных инвестиционных проектов, благодаря которой город передает землю в аренду без торгов тем инвесторам, которые организуют инновационные и социально значимые производства. Такая программа позволяет бизнесу снижать затраты, сокращать сроки строительства, а городу дает жизненно важную продукцию, значимую для экономики мегаполиса.

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Как сообщили в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений, градостроительную и архитектурную концепцию пищевого кластера в ТиНАО разрабатывает научно-производственное объединение «КРОСТ», которое также выступит застройщиком. Проект находится в стадии разработки, но уже можно говорить о том, что кластер проектируется как современный индустриальный парк, ппомимо этого там предусмотрены отели, кулинарный коворкинг, конгрессо-выставочная площадка, а также городские площади и бульвары для праздников и фестивалей.