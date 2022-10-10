Кремль заявил, что решений о смене статуса спецоперации не принималось

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Работников стадиона «Локомотива» эвакуировали после анонимного звонка Спорт, 14:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:17
В Дании остров рядом с «Северным потоком» остался без электричества Политика, 14:11
Цены на пшеницу взлетели почти на 5% на фоне взрывов в городах Украины Инвестиции, 14:07
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:04
Медведев увидел необходимость демонтажа политического режима Украины Политика, 14:02
Новак рассказал о способах переориентировать 25 млн т угля из ЕС в Азию Бизнес, 14:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Курс токена Huobi вырос на 25% за сутки Крипто, 13:56
Взрывы в городах Украины. Онлайн Политика, 13:50
ПСБ содействует внедрению ESG-принципов Чувашии Пресс-релиз, 13:47
В Германии заявили, что при ударах в Киеве пострадало здание посольства Политика, 13:45
Как контролировать дебиторскую задолженность при помощи CRM Pro, 13:45
Минобороны России сообщило о поражении всех целей при ударах по Украине Политика, 13:44
Предложение новостроек массового сегмента в Москве превысило 1 млн кв. м Недвижимость, 13:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил, что решений о смене статуса спецоперации не принималось

Песков: решение о переформатировании спецоперации в КТО не принималось
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Решений о переформатировании спецоперации на Украине в контртеррористическую (КТО) или введении военного положения в регионах на настоящий момент не принималось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Контртеррористическая операция (КТО) — это комплекс специальных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности людей, организаций и учреждений, а также по минимизации (ликвидации) его последствий.

Режим КТО — особый правовой режим, который устанавливается в месте проведения контртеррористической операции и вводится руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России).

Режим КТО значительно расширяет возможности правоохранительных органов и позволяет им:

  • проверять у любых граждан документы, а граждан без документов доставлять в «компетентные органы» для установления личности;
  • в принудительном порядке «удалять» граждан с отдельных участков местности, а также эвакуировать транспортные средства;
  • усиливать охрану общественного порядка и важных культурных, инфраструктурных и государственных объектов;
  • контролировать телефонные переговоры и другие каналы коммуникации;
  • использовать любые транспортные средства, принадлежащие гражданам или любым организациям (за исключением транспорта иностранных дипломатических представительств) с компенсацией расходов, понесенных автовладельцем в связи с использованием его автомобиля;
  • останавливать производства и работу организаций, которые могут быть опасны во время КТО (например, производства взрывчатки);
  • останавливать оказание различных услуг любыми организациями;
  • отселять граждан из зоны КТО.

Video

С инициативой изменить формат спецоперации после референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выступал глава Крыма Сергей Аксенов. «Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», — объяснял он. С тех пор Песков не раз говорил, что ему о таких планах неизвестно.

5 октября Владимир Путин подписал законы о присоединении к России новых территорий. На референдумах это, по официальным данным, поддержали от 87,05 до 99,23% голосовавших.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дмитрий Песков Украина контртеррористическая операция
Материалы по теме
Песков заявил, что прогнозов по срокам восстановления Крымского моста нет
Политика
Песков ответил на вопрос о новых границах России
Политика
Песков ответил на идею о замене СВО на КТО в новых регионах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter