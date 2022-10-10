Кремль заявил, что решений о смене статуса спецоперации не принималось
Решений о переформатировании спецоперации на Украине в контртеррористическую (КТО) или введении военного положения в регионах на настоящий момент не принималось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Контртеррористическая операция (КТО) — это комплекс специальных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности людей, организаций и учреждений, а также по минимизации (ликвидации) его последствий.
Режим КТО — особый правовой режим, который устанавливается в месте проведения контртеррористической операции и вводится руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России).
Режим КТО значительно расширяет возможности правоохранительных органов и позволяет им:
- проверять у любых граждан документы, а граждан без документов доставлять в «компетентные органы» для установления личности;
- в принудительном порядке «удалять» граждан с отдельных участков местности, а также эвакуировать транспортные средства;
- усиливать охрану общественного порядка и важных культурных, инфраструктурных и государственных объектов;
- контролировать телефонные переговоры и другие каналы коммуникации;
- использовать любые транспортные средства, принадлежащие гражданам или любым организациям (за исключением транспорта иностранных дипломатических представительств) с компенсацией расходов, понесенных автовладельцем в связи с использованием его автомобиля;
- останавливать производства и работу организаций, которые могут быть опасны во время КТО (например, производства взрывчатки);
- останавливать оказание различных услуг любыми организациями;
- отселять граждан из зоны КТО.
С инициативой изменить формат спецоперации после референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выступал глава Крыма Сергей Аксенов. «Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», — объяснял он. С тех пор Песков не раз говорил, что ему о таких планах неизвестно.
5 октября Владимир Путин подписал законы о присоединении к России новых территорий. На референдумах это, по официальным данным, поддержали от 87,05 до 99,23% голосовавших.