Кремль заявил, что решений о смене статуса спецоперации не принималось

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Решений о переформатировании спецоперации на Украине в контртеррористическую (КТО) или введении военного положения в регионах на настоящий момент не принималось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Контртеррористическая операция (КТО) — это комплекс специальных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности людей, организаций и учреждений, а также по минимизации (ликвидации) его последствий.



Режим КТО — особый правовой режим, который устанавливается в месте проведения контртеррористической операции и вводится руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России).



Режим КТО значительно расширяет возможности правоохранительных органов и позволяет им: проверять у любых граждан документы, а граждан без документов доставлять в «компетентные органы» для установления личности;

в принудительном порядке «удалять» граждан с отдельных участков местности, а также эвакуировать транспортные средства;

усиливать охрану общественного порядка и важных культурных, инфраструктурных и государственных объектов;

контролировать телефонные переговоры и другие каналы коммуникации;

использовать любые транспортные средства, принадлежащие гражданам или любым организациям (за исключением транспорта иностранных дипломатических представительств) с компенсацией расходов, понесенных автовладельцем в связи с использованием его автомобиля;

останавливать производства и работу организаций, которые могут быть опасны во время КТО (например, производства взрывчатки);

останавливать оказание различных услуг любыми организациями;

отселять граждан из зоны КТО.

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С инициативой изменить формат спецоперации после референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выступал глава Крыма Сергей Аксенов. «Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», — объяснял он. С тех пор Песков не раз говорил, что ему о таких планах неизвестно.

5 октября Владимир Путин подписал законы о присоединении к России новых территорий. На референдумах это, по официальным данным, поддержали от 87,05 до 99,23% голосовавших.