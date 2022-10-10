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Ефимов рассказал о планах реорганизации бывших промзон в Отрадном

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

В комплексное развитие трех участков бывших промзон общей площадью более 44 га в районе Отрадное будет вложено 98 млрд руб. В результате там появятся новые предприятия и общественно-деловые постройки, где смогут работать примерно 16,5 тыс. человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Комплексному развитию в Отрадном подлежат два участка в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» и один — в бывшей промзоне «Владыкино». Сейчас эти территории используются неэффективно: их занимают склады, стоянки и автосервисы, — уточнил вице-мэр. — Ежегодный бюджетный эффект для города от реорганизации этих территорий превысит 6 млрд руб. в текущих ценах».

Сейчас эти проекты находятся на разных стадиях реализации. Для редевелопмента участка промзоны «Алтуфьевское шоссе» уже выбран инвестор: его определили на аукционе в сентябре прошлого года. По двум другим территориям пока опубликованы только проекты решений о КРТ.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, всего на участках бывших промзон в Отрадном будет построено свыше 1,1 млн кв. м недвижимости. При этом современные высокотехнологичные производства займут около 430 тыс. кв. м, а общественно-деловые постройки — порядка 437 тыс. кв. м.

«Уже известно, что на первом участке бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» появится образовательный комплекс с детским садом и школой площадью свыше 15 тыс. кв. м, а на втором участке — физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 6 тыс. кв. м, — уточнил министр правительства Москвы. — На участке бывшей промзоны «Владыкино» тоже построят ФОК. Кроме того, там возведут гостиницу площадью 10 тыс. кв. м».

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы позволит городу получить порядка 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб.

Первый договор с инвестором заключили в июле 2020 года на комплексное развитие территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Впоследствии подобные соглашения подписали на реорганизацию участков бывших промзон «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе» и «Братцево», а также заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино. Ранее в августе и сентябре 2022 года на аукционах определили инвесторов для реорганизации участков бывших промзон «Теплый Стан» и «Автомоторная».

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют участки бывших промзон «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе» и неэффективно используемую территорию на проспекте Маршала Жукова.

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