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Ефимов рассказал о четырех новых участках под комплексное развитие в САО

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Еще четыре территории общей площадью 21,5 тыс. кв. м на севере Москвы будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий (КРТ). Речь идет об участках в Головинском, Дмитровском, Левобережном и Тимирязевском районах столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас указанные территории представляют собой следующее:

  • недостроенный гараж-стоянка по адресу Дмитровский проезд, 1Г;
  • участок бывшей промзоны «Автомоторная» с недостроенным механизированным складом;
  • участок бывшей промзоны «Коровино» с недостроенным и заброшенным более 10 лет назад производством шунгитовой крошки;
  • административно-производственный комплекс в Левобережном районе, поставленный на кадастровый учет как бесхозный объект.

По первым двум объектам уже заключен договор с инвесторами, по третьему инвестор был выбран в сентябре 2022 года, по четвертому же — в августе был принят проект комплексного развития этой территории.

Ефимов рассказал о возведении скалолазных центров в двух районах столицы
Общество
Владимир Ефимов

По словам Ефимова, в рамках комплексного развития четырех территорий там возведут жилые дома, производства и объекты инфраструктуры общей площадью 2,4 млн кв. м, что даст городу свыше 23 тыс. новых рабочих мест и будет приносить городскому бюджету около 9 млрд руб. ежегодно. Общие вложения в проекты заммэра оценивает в 238 млрд руб.

Проект комплексного развития территорий призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли Москвы. Он позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб.

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