Главу села признали в праве выдавать повестки о мобилизации

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Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что главы сельских и поселковых поселений имеют право выдавать повестки в соответствии с федеральным законодательством. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале штаба под заголовком «О проведении мобилизации в Тимашевском районе с участием главы сельского поселения».

В штабе отметили, что осуществление первичного воинского учета находится в полномочиях местного самоуправления, к которым относятся администрации сельских поселений.

«В частности, это касается, оповещения пребывающих в запасе, в соответствии с заданием комиссариата, их доставку в военкомат. Глава поселкового сельского поселения и специалист военно-учетного стола выполнили эту работу в рамках своих полномочий», — говорится в сообщении.

Ранее издание «Подъем» сообщило, что глава краснодарского поселка, «заботясь о гражданах», сама выписала местным мужчинам повестки в военкомат. Причем изданию объяснили, что это были «предварительные повестки».

«Нам пришли списки граждан в запасе, которые должны явиться в военкомат. Сотрудник военно-учетного стола стал обзванивать мужчин из списка. Все единогласно заявили, что не сдвинутся с места, пока не будет повестки. Военкомат сказал, пишите им свои предварительные повестки, чтобы они явились, поскольку там был аврал на тот момент. Людям объясняли, что это предварительная повестка, что там они получат повестки военкоматовские», — объяснили изданию в администрации поселка.

30 сентября на сайте «Объясняем.рф» появилось разъяснение о том, что повестка о призыве по мобилизации может быть направлена на предприятие, где работает попадающий под нее. Однако в случае невозможности ее вручить компания должна вернуть повестку в военный комиссариат.

На портале ранее также был опубликован ответ на вопрос о том, могут ли российские учителя вручать гражданам повестки в военкомат. Такое возможно, если их на это уполномочил глава мобилизационной комиссии, говорится в сообщении на портале.

