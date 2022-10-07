Минобороны сообщило об ударе по цехам завода в Шепетовке

Под удар Военно-космических сил России попали цеха завода в городе Шепетовке Хмельницкой области Украины, сообщает Минобороны России в ежедневной сводке. По данным ведомства, на заводе происходил ремонт ракетно-артиллерийских систем украинской армии.

«Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Всего, по данным Минобороны, с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 379 украинских зенитных ракетных комплексов и 3453 артиллерийских орудия и миномета украинской армии.

30 сентября российское военное ведомство сообщило, что в Днепропетровске (нынешнее название на Украине — Днепр) ударами ВКС был уничтожен цех по сборке оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У».

«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровска уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод», — говорилось в сводке за тот день.

«Южмаш» — одно из крупнейших в Советском Союзе предприятий по выпуску межконтинентальных баллистических ракет. На этом предприятии была разработана и выпускалась во времена СССР МБР «Сатана».

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года, 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России.