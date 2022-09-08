В жилом доме на северо-западе Москве взорвался газ

Фото: СК РФ

Взрыв газа произошел в одном из жилых домов в Тепличном переулке на северо-западе Москвы, в результате пострадала женщина, сообщили РБК в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве.

По информации следователей, взрыв спровоцировала сама жительница квартиры 1974 года рождения. Пострадавшую госпитализировали. Ведомство начало доследственную проверку. Прокуратура контролирует ход расследования.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве РБК уточнили, что взрыв произошел в доме №7. Спасателей вызывали на место из-за возможного возгорания, однако информация о пожаре не подтвердилась.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Мосгаза».

Прокуратура Москвы обнародовала в Telegram фотографии из квартиры дома. На кадрах, опубликованных ведомством, видны обломки обрушившейся стены и выбитое окно на кухне.

В июне взрыв газа произошел в жилом доме поселка Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области. Ударная волна повредила межкомнатные перегородки на первом, втором и третьем этажах. Также повреждения получили стекла. При взрыве пострадал один человек, еще около 20 эвакуировали из здания.