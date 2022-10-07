Посольство подтвердило задержание россиян на Аляске

Посольство России в США в курсе ситуации с задержанными на Аляске россиянами и свяжется с ними в ближайшее время, заявила глава консульского отдела Надежда Шумова, говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

Уведомление о задержании российских граждан поступило из отделения таможенно-пограничной службы США в Анкоридже, указала она.

«В ближайшее время будет организован телефонный разговор с соотечественниками, оказано необходимое им консульско-правовое содействие», — говорится в сообщении.

Ранее двое россиян из города Эвгекинот в Чукотском автономном округе, пройдя на небольшой лодке примерно более 400 км по Берингову морю, приплыли к берегам острова Святого Лаврентия. Там их задержали власти города Гамбелл. По словам задержанных, они бежали от объявленной в России частичной мобилизации.

Из Гамбелла их увезли в Анкоридж, где ими занялось федеральное Министерство внутренней безопасности. Неизвестно, позволят ли им остаться в США. Губернатор Аляски Майкл Данливи счел, что это единичный случай и массового потока россиян по морю на Аляску не будет.

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. После ее объявления россияне стали массово выезжать из страны. Скопления автомобилей отмечали на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией, Монголией. Также увеличилось число россиян, желающих улететь в безвизовые страны.