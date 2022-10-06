Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры 7 октября

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин планирует провести телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 7 октября, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О планах провести переговоры с российским президентом Эрдоган заявил на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге. Он подчеркнул, что является единственным лидером, который может вести диалог как с украинским, так и с российским президентами.

«Именно благодаря нашим усилиям произошел обмен военнопленными, некоторые из которых находятся у нас. <...> Завтра у меня будут телефонные переговоры с Путиным, в ходе которых мы обсудим последние события», — рассказал Эрдоган.

7 октября Владимиру Путину исполняется 70 лет.

С начала российской военной операции 24 февраля Турция активно предпринимала попытки привести конфликтующие стороны к мирному урегулированию конфликта. В частности, в июле в Стамбуле были подписаны соглашения по вывозу зерна из украинских портов, которое оказалось заблокировано там после начала военных действий.

Предыдущая беседа Путина и Эрдогана состоялась в конце сентября, тогда турецкий лидер призвал российского коллегу «дать шанс» переговорному процессу и возобновить его. Также президенты затронули вопрос ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».