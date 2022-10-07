Ефимов озвучил планы строительства в рамках комплексного развития в СВАО
В рамках комплексного развития шести участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в Свиблово, Бабушкинском, Останкинском, Отрадном и Ярославском районах столицы возведут около 900 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Также там возведут производства и общественно-деловые объекты, где смогут работать примерно 13 тыс. человек. Вложения в редевелопмент участков оцениваются в 148 млрд руб. После реализации проектов в бюджет Москвы будет ежегодно поступать свыше 5 млрд руб.», — уточнил Ефимов.
По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, общая площадь шести участков в СВАО, где появятся жилые дома, превышает 95 га.
«Площадь общественно-деловых объектов, которые построят на этих территориях для комфортного проживания горожан, составит около 322 тыс. кв. м. На каждом участке инвесторы возведут по одному детскому саду и общеобразовательные школы. Кроме того, в СВАО запланировано строительство поликлиники, детско-взрослой стоматологии, травмпункта, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, одного культурного центра и одной гостиницы», — добавил министр правительства Москвы.
Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы позволит городу получить порядка 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб.
Первый договор с инвестором заключили в июле 2020 года на комплексное развитие территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Впоследствии подобные соглашения подписали на реорганизацию участков бывших промзон «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе» и «Братцево», а также заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино. Ранее в августе и сентябре 2022 года на аукционах определили инвесторов для реорганизации участков бывших промзон «Теплый Стан» и «Автомоторная».
Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют участки бывших промзон «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе» и неэффективно используемую территорию на проспекте Маршала Жукова.