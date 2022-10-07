Ефимов озвучил планы строительства в рамках комплексного развития в СВАО

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В рамках комплексного развития шести участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в Свиблово, Бабушкинском, Останкинском, Отрадном и Ярославском районах столицы возведут около 900 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Также там возведут производства и общественно-деловые объекты, где смогут работать примерно 13 тыс. человек. Вложения в редевелопмент участков оцениваются в 148 млрд руб. После реализации проектов в бюджет Москвы будет ежегодно поступать свыше 5 млрд руб.», — уточнил Ефимов.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, общая площадь шести участков в СВАО, где появятся жилые дома, превышает 95 га.

«Площадь общественно-деловых объектов, которые построят на этих территориях для комфортного проживания горожан, составит около 322 тыс. кв. м. На каждом участке инвесторы возведут по одному детскому саду и общеобразовательные школы. Кроме того, в СВАО запланировано строительство поликлиники, детско-взрослой стоматологии, травмпункта, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, одного культурного центра и одной гостиницы», — добавил министр правительства Москвы.