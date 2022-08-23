На западе Мексики застрелили владельца газеты La Realidad

Директор издания La Realidad в мексиканском штате Герреро был убит из огнестрельного оружия у своего дома в Чильпансинго. Об этом сообщил журналист Хакоб Моралес на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию прокуратуры).

«Сегодня днем журналист Фреди Роман был застрелен в Чильпансинго, очень близко к центральному кладбищу. Он был директором газеты La Realidad и обозревателем местных печатных СМИ», — написал Моралес.

Причина убийства Романа неизвестна.

По данным организации Articulo 19, которая отслеживает преступления в отношении журналистов, в 2022 году в Мексике были убиты уже 15 журналистов. Как минимум девять из этих убийств связаны с их профессиональной деятельностью.