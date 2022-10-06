Байден выругался во включенный микрофон в беседе с чиновником во Флориде

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден, забыв про включенный микрофон, использовал ненормативную лексику в разговоре с Рэем Мерфи, мэром пострадавшего от урагана «Иен» города в штате Флорида, сообщает NBC.

В оригинале фраза звучала как «nobody f***s with a Biden», что можно перевести как «никто не одолеет Байдена».

Мерфи, позднее комментируя высказывание президента, сказал, что слова Байдена его «ничуть не смутили». «Это не было ни на кого направлено. Это были просто разговоры двух людей», — сказал мэр.

В конце сентября СМИ обратили внимание на употребление ненормативной лексики президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. В Сети появилось видео, на котором глава государства, предположительно, нецензурно выражался в адрес конгресса США сразу после встречи с Байденом. CNN сообщал, что он использовал слово «ублюдки» (f***ers).

Администрация президента, как писало корейское агентство Yonhap, заявило, что Юн Сок Ёль говорил не об американском конгрессе, а о национальном собрании Южной Кореи. Сам президент сказал, что ложные сообщения на эту тему подрывают альянс Вашингтона и Сеула.