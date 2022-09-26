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Президент Кореи опроверг использование ненормативной лексики в адрес США

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал лживыми сообщения, связанные с использованием им ненормативной лексики после разговора с президентом США Джо Байденом.

«Подрыв альянса [Вашингтона и Сеула] сообщениями, которые не соответствуют действительности, подвергает людей большому риску», — сказал он (цитата по Chosun).

Как пишет Yonhap, речь идет об инциденте, произошедшем 21 сентября в Нью-Йорке. СМИ опубликовали видео, на котором Юн Сок Ёль, предположительно, нецензурно выражался в адрес конгресса США сразу после встречи с Байденом. Запись, как пишет агентство, нечеткая из-за шума, но в субтитрах содержится ненормативная лексика.

Байден заявил о новых высотах в союзе с Южной Кореей благодаря его визиту
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Джо Байден (в центре)

Yonhap не уточняет, какое именно слово сказал корейский президент. CNN сообщает, что он использовал слово «ублюдки» (f***ers), в высказывании говорилось о неодобрении «национальной ассамблеей» некоего законопроекта.

Корейское агентство указывает, что администрация президента опровергла сообщения о том, что Юн Сок Ёль говорил об американском конгрессе. Она заявила, что президент имел в виду корейское национальное собрание, которое контролируется оппозиционной партией. Со ссылкой на аналитиков Yonhap пишет, что из-за скандала рейтинг президента упал почти на 4%, до 32,8%.

Теги
Южная Корея США ненормативная лексика
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