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Президент Уганды извинился за твит сына-генерала о захвате столицы Кении

Президент Уганды Мусевени извинился за твит своего сына-генерала о захвате столицы Кении

Президент Уганды Йовери Мусевени в своем обращении принес извинения кенийскому народу за слова своего сына, экс-главкома сухопутных сил страны Мухузи Кайнеругабы, о захвате столицы Кении Найроби. Обращение Мусевени размещено на его сайте.

«Я прошу наших кенийских братьев и сестер простить нас за
твиты, опубликованные генералом Мухузи, бывшим командующим Сухопутных войск, по вопросам выборов в этой великой стране. Это не правильно для государственных служащих, будь то гражданские или военные, комментировать или каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела братских стран», — заявил Мусевени.

Как пишет угандийская газета Nation, поводом для скандала стали сразу несколько твитов Мухузи. Первый касался того, что бывший президент Кении, Ухуру Кениата, которого Мухузи называет «старшим братом», не стал баллотироваться на третий срок (по закону, он не имел право это сделать). На выборах, прошедших в августе, победил вице-президент Уильям Руто. Издание отмечает, что у Руто и Мусевени «теплые отношения».

Как следует из других твитов Мухузи, он выступает за создание Восточно-Африканской федерации (куда бы вошли Кения, Уганда и Танзания) и считает Кению и Уганду братскими странами. Границы между государствами, «установленные колонизаторами», по мнению Мухузи, «ничего не значат». Возглавить федерацию, по мысли генерала, должен его отец, Руто должен стать его заместителем, а Кениата — министром иностранных дел.

3 октября Мухузи выложил твит, в котором написал, что ему и его армии не понадобилось бы и двух недель, «чтобы захватить Найроби». Затем он опубликовал твит, в котором написал, что «никогда бы не победил кенийскую армию», поскольку отец запретил ему «пытаться это сделать». «Так что нашим людям в Кении следует расслабиться», — заключил Мухузи.

Несмотря на то, что Мухузи потерял пост главы сухопутных войск Уганды, в то же время он получил повышение: ранее он носил звание генерал-лейтенанта, теперь он «полный» генерал. Мусевени объяснил повышение тем, что его сын «многое сделал и еще может сделать». Мухузи также сохранил за собой должность верховного советника президента по специальным операциям.

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