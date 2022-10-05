На Камчатке умер последний в России носитель алеутского языка
На Камчатке 4 октября умер последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев, сообщил в телеграм-канале губернатор края Владимир Солодов.
«Огромная потеря для нашей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия», — написал Солодов.
Портал «Кам24» сообщает, что Яковлеву было 86 лет.
Язык использовали алеуты — коренные народы Аляски, Алеутских островов (США) и Командорских островов (Россия, они входят в состав Алеутского округа Камчатки). У американских и российских алеутов различаются диалекты.
В Командорском архипелаге есть два крупных острова — Беринга и Медный. Как пишет портал «Кам24», на острове Беринга находится село Никольское, половину населения которого составляют алеуты. Всего в России, по данным переписи населения 2010 года, проживало 482 представителя этого народа, а алеутским языком на тот момент владели 45.
Яковлев владел одним из российских диалектов алеутского языка — медновским. Его название произошло от острова Медный, на котором провел детство Яковлев.
Последний носитель другого диалекта — беринговского — Вера Тимошенко умерла в прошлом году. Ей было 93 года.