Ракова назвала число участников конкурса грантов «Москва — добрый город»

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Столичный департамент труда и социальной защиты населения получил 489 заявок от некоммерческих организаций на конкурс грантов в социальной сфере «Москва — добрый город», рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Прием заявок завершился 3 октября, грантовый фонд конкурса составляет 400 млн руб.

Большинство участников запросили средства на проекты помощи семьям, где есть дети и люди с инвалидностью. По словам Раковой, столичные власти делают все возможное, чтобы поддержать людей в трудной жизненной ситуации. Каждый третий москвич сейчас получает социальную помощь и поддержку.

«Но есть индивидуальные потребности конкретного человека. Здесь на помощь могут прийти некоммерческие организации. Четвертый год мы проводим отраслевой конкурс, чтобы НКО своими уникальными услугами могли охватить еще больше москвичей, которым живется труднее других, — уточнила заммэра. — Эти организации есть в каждом районе города, они видят проблему и могут предложить решение, которое будет акцентировано на потребности живущего рядом пожилого человека, горожанина с инвалидностью, молодой матери, которая растит ребенка с особенностями развития».

Стоит отметить, что четверть заявок — 131 штука — поступили от организаций, которые ранее не участвовали в конкурсе. Этот факт отметила начальник управления содействия занятости департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Илюхина. По ее словам, взаимодействие с НКО и работа с ними расширяют возможности города в рамках поддержки москвичей, которые нуждаются в помощи.

«В этом году конкурс стал более доступным, так как мы усовершенствовали условия его проведения и упростили условия предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям. Радует, что почти 30% заявок поступило от НКО, которые ранее не участвовали в конкурсе, — это очень хороший результат», — рассказала Илюхина.

Относительное большинство поданных заявок (35%) — это проекты, направленные на сохранение качества жизни семей, где есть дети и люди с инвалидностью. Еще 25% организаций обратились за поддержкой на реализацию проектов, адресованных семьям, детям, подросткам в кризисной ситуации. Востребовано и направление помощи бездомным людям и другим горожанам, исключенным из социума, — 15% от общего числа заявок.

Участники конкурса также запросили гранты на развитие и популяризацию здорового образа жизни, волонтерства в социальной сфере, культуры благотворительности и взаимопомощи, а также создание и продвижение «базы знаний» негосударственной системы помощи людям.

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Все соответствующие условиям заявки НКО будут переданы экспертам для подготовки заключений по проектам. Организаторы оценят, насколько пакет документов отвечает требованиям к участию в конкурсе. Этот этап продлится до 18 октября, а 1 декабря станет известно, какие НКО в партнерстве с городом будут оказывать нужные москвичам социальные услуги в следующем году.