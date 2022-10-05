Судью Верховного суда Украины с российским гражданством уволили
Председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев отчислил из штата судью Богдана Львова, у которого обнаружили российское гражданство, сообщается в телеграм-канале пресс-службы суда.
«Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьей гражданства другого государства. Поэтому <...> председатель Верховного суда Всеволод Князев издал приказ об отчислении с 05.10.2022 Львова Богдана Юрьевича из штата Верховного суда», — говорится в сообщении.
Председатель суда назвал данное решение «непростым» и «беспрецедентным», так как данные положения Конституции применяются впервые.
«Хотя Богдан Львов отрицает наличие у него паспорта России, его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного суда, вызывают недоверие общества к решениям Верховного суда, чего никогда не должно произойти», — заявил Князев.
Львов занимал пост главы Высшего хозяйственного суда ВС Украины с апреля 2014 года. В 2022 году Служба безопасности Украины узнала, что у него есть российское гражданство. По данным ведомства, в 2012 году судья получил российский паспорт взамен паспорта от 1999 года, который утратил силу. Помимо этого, СБУ подтвердила информацию, что у Львова есть квартира на Ленинградском шоссе в Москве.
Сам судья сведения о российском гражданстве назвал фейком. По словам Львова, против него развернута «ложная и заказная кампания».
3 октября вопрос о его отстранении от должности председателя кассационного хозяйственного суда в составе ВС рассматривало собрание судей апелляционного хозяйственного суда. «За» проголосовал 21 член собрания, 18 высказались против. Из-за того, что для отстранения от должности требуется 22 голоса, Львова тогда отстранить не смогли.