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Один голос спас от увольнения украинского судью с российским гражданством

ВС Украины не хватило 1 голоса для отстранения судьи, у которого нашли гражданство России
СБУ подтвердила, что у судьи Верховного суда Украины есть российское гражданство и квартира в Москве. Мужчина это отрицает. По словам судьи, против него развернули «ложную и заказную кампанию»
Богдан Львов
Богдан Львов (Фото: Богдан Львов / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Верховный суд Украины не смог отстранить от должности судью Богдана Львова, у которого нашли российское гражданство, сообщила пресс-служба ВС в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

Вопрос отстранения Львова с должности председателя кассационного хозяйственного суда в составе ВС рассматривало собрание судей апелляционного хозяйственного суда. «За» проголосовал 21 член собрания, 18 высказались против. «Таким образом, Богдан Львов остается главой Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда, так как для отстранения от должности требуется 22 голоса», — говорится в сообщении.

Теперь единственной возможностью отстранить Львова от должности остается лишение гражданства Украины, пишет «Зеркало недели».

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Информацию о том, что у Львова есть российское гражданство, ранее подтвердила Служба безопасности Украины, пишет «Украинская правда». По данным ведомства, в 2012 году судья получил российский паспорт взамен паспорта от 1999 года, который утратил силу. Помимо этого, СБУ подтвердила информацию, что у Львова есть квартира на Ленинградском шоссе в Москве.

Сам судья сведения о российском гражданстве назвал фейком. По словам Львова, он «прошел полиграф», который подтвердил, что он «гражданин исключительно Украины». Как считает судья, против него развернута «ложная и заказная кампания».

Львов занимает пост главы Высшего хозяйственного суда ВС Украины с апреля 2014 года. С июля 2004 года он был судьей Высшего хозяйственного суда Украины, до этого три года занимал должность судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда. В 1998–2001 годах был судьей военного суда Центрального региона Украины.

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