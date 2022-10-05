Путин оценил работу главы Минпросвещения Кравцова фразой из басни про кукушку и петуха

Путин оценил работу Кравцова фразой из басни про кукушку и петуха

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Президент России Владимир Путин, комментируя работу Министерства просвещения, вспомнил басню Ивана Крылова «Кукушка и Петух», когда глава ведомства Сергей Кравцов обратил внимание, что все работы были сделаны по поручению самого президента.

Их разговор произошел на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года», где в том числе присутствовали учителя из Донецкой народной республики.

Министр сообщил Путину, что для облегчения работы учителей с документами были внесены изменения в соответствующий закон (число документов, которые обязан заполнять учитель во время работы, сократился до пяти штук), а также была создана государственная информационная система для учителей. Причем до конца года планируется создать такую же систему для колледжей, а в следующем году — для дошкольного образования.

Кравцов также подчеркнул, что данная работа была проведена «в соответствии с поручением» главы государства. «Видите, оказывается, это по моему поручению. Я говорю, что благодаря Сергею Сергеевичу, а он говорит — по моему поручению. Как там у Крылова? Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку», — ответил Путин.

Президент также назвал важными намеченные планы по тому, чтобы избавить учителей «от всей ненужной шелухи, которая отнимает время и мешает работать».

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С 1 сентября, согласно поправкам Минпросвещения в закон «Об образовании», школьные учителя обязаны заполнять только пять документов: рабочую программу учебного предмета или модуля, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы (для классных руководителей) и характеристику на обучающегося.