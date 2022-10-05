«Росконгресс» объявил даты ПМЭФ-2023

Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

Очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) откроется 14 июня 2023 года, а завершит свою работу 17 июня. Об этом сообщил фонд «Росконгресс» со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.

Кобяков заявил, что «будущее устойчивого развития мировой экономики в настоящее время особенно актуально — в период растущего социального неравенства, а также нестабильных торговых и политических отношений». «ПМЭФ — это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире», — добавил советник президента.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум прошел в 2022 году с 15 по 18 июня.

В мероприятии приняли участие более 14 тыс. человек из 130 государств. Участники форума подписали 691 соглашение на общую сумму 5,639 трлн руб.