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ВЦИОМ узнал долю россиян, считающих легитимными прошедшие референдумы

ВЦИОМ: 77% россиян положительно оценили присоединение новых территорий к России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему поддержки россиянами вхождения в состав страны новых территорий и оценки гражданами прошедших там референдумов по данному вопросу. Результаты опроса размещены на сайте ВЦИОМа.

Как выяснили аналитики, в той или иной степени о плебисцитах слышали 96% респондентов. 80% из них хорошо осведомлены о них. При этом из общего числа опрошенных 4% узнали о прошедших референдумах впервые во время опроса.

«По мнению 77% информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений. Уверены в обратном 11%. Примерно столько же затруднились с ответом/не отвечали на этот вопрос (12%)», — говорится в сообщении.

Не выразили сомнений в легитимности голосований 43% опрошенных, 34% выбрали вариант, что они прошли «скорее честно».

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

75% опрошенных положительно оценили вхождение новых регионов в состав России (52% — «определенно», 23% — «скорее» положительно), 11% — негативно, нейтрально к этому отнеслись 12% респондентов.

Кроме того, 83% опрошенных выступили за необходимость защиты интересов жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Против этого выступили 11%, 6% затруднились ответить.

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Что известно о регионах, присоединяющихся к России
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Референдумы о вхождении в состав России новых территорий прошли с 23 по 27 сентября. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении. 2 октября их, согласно процедуре, одобрил Конституционный суд. 3 и 4 октября договоры, а также федеральные конституционные законы о присоединении поддержали Государственная дума и Совет Федерации. Для завершения процедуры законы должен подписать глава государства.

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