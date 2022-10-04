Британия продлит развертывание своих средств ПВО в Польше
Британские средства ПВО средней дальности продолжат находиться в Польше, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время своего визита в польский город Замосць, пишет The Guardian.
«Мы продлим текущую дислокацию наших ПВО средней дальности, чтобы обеспечить безопасность действиям Польши по оказанию материально-технической поддержки Украине», — сказал он.
В марте этого года Уоллес рассказал, что Великобритания развернет в Польше системы ПВО средней дальности Sky Sabre и направит около сотни военнослужащих. Британия стала использовать эту систему только в 2021 году.
В прошлом году страны подписали заявление о намерениях, согласно которому британские производители помогут Варшаве разработать систему ПВО Narew стоимостью в несколько миллиардов фунтов стерлингов.