Британия продлит развертывание своих средств ПВО в Польше

Бен Уоллес (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Британские средства ПВО средней дальности продолжат находиться в Польше, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время своего визита в польский город Замосць, пишет The Guardian.

«Мы продлим текущую дислокацию наших ПВО средней дальности, чтобы обеспечить безопасность действиям Польши по оказанию материально-технической поддержки Украине», — сказал он.

В марте этого года Уоллес рассказал, что Великобритания развернет в Польше системы ПВО средней дальности Sky Sabre и направит около сотни военнослужащих. Британия стала использовать эту систему только в 2021 году.

В прошлом году страны подписали заявление о намерениях, согласно которому британские производители помогут Варшаве разработать систему ПВО Narew стоимостью в несколько миллиардов фунтов стерлингов.