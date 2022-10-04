Центр занятости Москвы «Моя работа» стал призером премии «HR-бренд»

Фото: Центр занятости населения «Моя работа»

Центр занятости населения «Моя работа» занял третье место в номинации «Столица» премии HeadHunter «HR-бренд 2021», которая вручается за достижения в области работы с персоналом. Конкурс проходил в два этапа: первый позволил отобрать десять финалистов из 24 участников, а по итогам второго распределились итоговые места в этой номинации.

Жюри конкурса по достоинству оценило проект «Служба занятости Москвы — эффективный партнер для бизнеса». Его реализация в 2021 году позволила трудоустроить более 110 тыс. человек. Благодаря партнерству с бизнесом и привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями число вакансий превышает количество соискателей более чем в десять раз. На данный момент в базе свыше 330 тыс. вакансий для людей с разным уровнем квалификации и образования.

Объем работы, которую проделали организаторы проекта, и его прогресс отметила член жюри премии, независимый член совета директоров HeadHunter Ольга Филатова. «Центр занятости населения «Моя работа» — действительно передовой. Он не останавливается в своем развитии, постоянно предлагает новые услуги, повышает свое качество и расширяет перечень вакансий для всех категорий населения нашего города», — уточнила она.

С начала 2021 года центр «Моя работа» помог трудоустроиться более чем 165 тыс. человек, из них 55 тыс. — лишь за первую половину 2022 года. Работе центра способствует внедрение сразу нескольких новых форматов работы. Прежде всего это создание рекрутинговых центров стабильных работодателей с большой потребностью в кадрах. По сути, это филиалы HR-отделов, работающие на базе центра занятости. Эта технология помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме. С «Моей работой» в этом формате сотрудничают крупные предприятия из сферы общественного питания, ретейла, транспорта и логистики, строительства и т.д. Второй инструмент взаимодействия между службой занятости и бизнесом — полное погружение рекрутеров центра «Моя работа» в экосистему, корпоративную культуру и стандарты подбора персонала работодателя-партнера. После прохождения обучения в компании специалист начинает подбирать подходящих претендентов в соответствии с предоставленным портретом кандидата. Все собеседования проходят на базе центра занятости. Недавно к этому рекрутинговому формату присоединился крупнейший российский банк. Третья технология, которой работодатели могут воспользоваться в центре занятости, — открытые отборы. По сути, это «день открытых дверей»: представитель компании приходит на площадку «Моей работы», презентует себя как работодателя, рассказывает о вакансиях, а затем отбирает кандидатов из числа заинтересованных соискателей. Служба занятости сопровождает процесс представления компании и вакансии, а также само собеседование. За январь—август 2022 года сервисом массового подбора персонала «Моей работы» воспользовались свыше 600 предприятий. Кроме того, в Северном административном округе столицы открылся кадровый центр «Моя работа», который специализируется на трудоустройстве сотрудников иностранных компаний, приостановивших свою деятельность в России после введения санкций. Уже к июню 2022 года при поддержке «Моей работы» столичные предприятия создали 15 тыс. рабочих мест для сотрудников под риском увольнения.

Начальник управления рекрутмента центра занятости населения «Моя работа» Ольга Софьина отметила главный критерий успеха проекта: «Наша команда — это сплоченный клиентоцентричный коллектив, мы активно внедряем новые технологии и дообучаем наших сотрудников в корпоративной академии. Наши практики настолько успешны, что их охотно перенимают региональные службы занятости».

Премия «HR-бренд» — это конкурс среди компаний, по итогам которого вручаются награды за достижения в сфере управления персоналом. Премия выявляет и задает основные тренды и практики в HR, которые в дальнейшем активно применяются в компаниях по всей России. Конкуренция в номинации «Столица» по итогам 2021 года была серьезной, и в число финалистов помимо центра занятости населения «Моя работа» попали Газпромбанк, группа компаний «Галс-Девелопмент», «Дом.РФ», КРОК, Национальная медиа группа, «Никамед», Райффайзенбанк, «Сбер» и «Союзмультфильм».