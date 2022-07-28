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Ракова сообщила о появлении в Москве рекрутинг-центра сети «Теремок»

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Московская служба занятости поможет горожанам трудоустроиться в сеть ресторанов русской кухни «Теремок» — на базе столичного центра занятости «Моя работа» открылся рекрутинговый центр компании, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Соискатели смогут трудоустроиться в «Теремок» на позиции поваров-кассиров, техников по ремонту и эксплуатации ресторанов, поваров-заготовщиков, грузчиков, комплектовщиков заказов и других. Всего же компания планирует нанять около 300 новых сотрудников.

«Сейчас мы активно привлекаем работодателей-партнеров с большой потребностью в кадрах и предлагаем им открыть на базе «Моей работы» свои рекрутинговые центры, чтобы обеспечить москвичей новыми рабочими местами. Теперь у нас работает десять рекрутинговых центров, которым требуется более 28 тыс. новых сотрудников», — уточнила заммэра. Ранее в столичном центре занятости «Моя работа» свои рекрутинговые центры открыли:

  • «Московский метрополитен»,
  • «Почта России»,
  • энергетическая компания «МОЭК»,
  • ретейлер «Магнит»,
  • ретейлер «Дикси»,
  • Стройкомплекс города Москвы,
  • сеть продуктовых магазинов «КуулКлевер — Мясновъ — Отдохни»,
  • «Черкизово»,
  • сеть ресторанов «Вкусно — и точка».

По словам Раковой, поддержание стабильной ситуации на столичном рынке труда, помощь горожанам, потерявшим работу, и тем, кто находится под риском увольнения, являются для столичного правительства приоритетными задачами.

Центр занятости Москвы предложил бизнесу новые решения по найму персонала
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Фото:пресс-служба Центра занятости населения «Моя работа»

Компания «Теремок» и раньше активно подключалась к инициативам города, подчеркивают в Комплексе соцразвития столицы. В июне 2022 года организация стала участником программы правительства Москвы для поддержки сотрудников, находящихся под риском увольнения. Для них «Теремок» создал 500 временных и постоянных рабочих мест. Уже в июле компания провела на базе центра «Моя работа» отбор по программе трудоустройства через адаптацию.

Центр занятости населения Москвы «Моя работа» — крупнейший в стране государственный кадровый оператор по поиску работы. В его структуру входят 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». В рекрутинговых центрах столицы кандидат в течение одного дня может составить или скорректировать резюме вместе со специалистом, рассмотреть подходящие вакансии, пройти собеседование и получить приглашение на работу. Всего за первую половину 2022 года при поддержке центра занятости новую работу нашли 55 тыс. москвичей.

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