Калужские власти объяснили испугавший жителей грохот

Источником звуков, раздавшихся во вторник в Калуге и похожих на звуки взрывов, был пролет сверхзвуковых самолетов, пояснили РБК в пресс-службе губернатора Калужской области.

О сильном грохоте в городе сообщили жители Калуги, Обнинска, а также других населенных пунктов в регионе. Читатели «МК в Калуге» рассказали изданию, что прозвучало три хлопка, причем эти звуки были слышны в разных районах.

В пресс-службе городской управы газете заявили, что информации о взрывах не поступало.

«НГ-Регион» пишет, что, по данным МЧС и силовых структур, не было никаких технологических происшествий, которые могли бы вызвать такие звуки.

Хлопки прозвучали и в Туле — об этом сообщили подписчики сообщества «Подслушано в Туле» во «ВКонтакте».